В Индии зафиксировали рекордное число новых случаев COVID-19

Общее число жертв вируса в стране превысило 47 тыс. человек

В Индии за сутки выявили 66 999 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, что стало наибольшим суточным приростом заболеваемости с начала пандемии.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные Минздрава.

Всего в стране было зафиксировано почти 2,4 млн случаев коронавируса.

Кроме того, в Индии за сутки зарегистрировано 942 летальных исхода, связанных с COVID-19, общее число жертв вируса в стране достигло 47 033.

Всего выздоровевших после коронавируса в Индии почти 1,7 млн.