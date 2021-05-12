В Индии зафиксирован новый антирекорд по числу летальных исходов COVID-19

Суточное количество смертей, связанных с коронавирусной инфекцией, стало в Индии очередным антирекордом

Индия зарегистрировала за минувшие сутки 348 421 новый случай инфицирования коронавирусом, общее число заразившихся за все время эпидемии в стране достигло 23 340 938.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщило министерство здравоохранения и благосостояния семьи на своем сайте.

Число летальных исходов, связанных с этой инфекцией, возросло за сутки на 4 205 и составило 254 197.

Суточное количество смертей, связанных с коронавирусной инфекцией, стало в Индии очередным антирекордом. Предыдущий самый высокий показатель смертности за 24 часа был зафиксирован 8 мая и составлял 4 187 человек, ранее такой антирекорд был отмечен 6 мая и составлял 3 980 человек.

Индия занимает второе место в мире (после США) по общему числу заразившихся коронавирусом и третье место по числу летальных исходов из-за этой инфекции (после США и Бразилии).