О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Индии зафиксирован новый антирекорд по числу летальных исходов COVID-19

В Индии зафиксирован новый антирекорд по числу летальных исходов COVID-19 Суточное количество смертей, связанных с коронавирусной инфекцией, стало в Индии очередным антирекордом
Другие страны
12 мая 2021 г. 10:37
В Индии зафиксирован новый антирекорд по числу летальных исходов COVID-19

Индия зарегистрировала за минувшие сутки 348 421 новый случай инфицирования коронавирусом, общее число заразившихся за все время эпидемии в стране достигло 23 340 938.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщило министерство здравоохранения и благосостояния семьи на своем сайте.

Число летальных исходов, связанных с этой инфекцией, возросло за сутки на 4 205 и составило 254 197.

Суточное количество смертей, связанных с коронавирусной инфекцией, стало в Индии очередным антирекордом. Предыдущий самый высокий показатель смертности за 24 часа был зафиксирован 8 мая и составлял 4 187 человек, ранее такой антирекорд был отмечен 6 мая и составлял 3 980 человек.

Индия занимает второе место в мире (после США) по общему числу заразившихся коронавирусом и третье место по числу летальных исходов из-за этой инфекции (после США и Бразилии).

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке India sets new anti-record for COVID death toll

Новости партнеров

Другие новости из категории

Медсестра в США получила семь пожизненных сроков за убийство ветеранов
Медсестра в США получила семь пожизненных сроков за убийство ветеранов
12 мая 2021 г. 09:21
Армия Израиля уничтожила двух ключевых разведчиков ХАМАС
Армия Израиля уничтожила двух ключевых разведчиков ХАМАС
12 мая 2021 г. 07:36
В Израиле мэр утратил контроль над городом и попросил ввести войска
В Израиле мэр утратил контроль над городом и попросил ввести войска
12 мая 2021 г. 06:31
США прекращает выдавать россиянам неиммиграционные визы
США прекращает выдавать россиянам неиммиграционные визы
12 мая 2021 г. 06:12
Палестинцы выпустили по израильскому городу более 100 ракет
Палестинцы выпустили по израильскому городу более 100 ракет
12 мая 2021 г. 05:40
Израиль готов расширить операцию в секторе Газа
Израиль готов расширить операцию в секторе Газа
12 мая 2021 г. 05:31
Трамп обвинил Байдена в слабости
Трамп обвинил Байдена в слабости
12 мая 2021 г. 03:31
Талибы захватили стратегически важный город в Афганистане
Талибы захватили стратегически важный город в Афганистане
12 мая 2021 г. 02:34
В ходе протестов в Колумбии погибли 42 человека
В ходе протестов в Колумбии погибли 42 человека
12 мая 2021 г. 02:16
Нетаньяху: Атакующие Израиль поплатятся за это жизнями
Нетаньяху: Атакующие Израиль поплатятся за это жизнями
12 мая 2021 г. 01:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi