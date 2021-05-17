В Индии восемь человек погибли из-за циклона

Аэропорт Мумбаи сообщил, что приостанавливает все операции как минимум до 16.00

Восемь человек погибли и более 150 тысяч эвакуированы в Индии из-за циклона "Тауктае", обрушившегося на западное побережье страны. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом в сообщении властей мегаполиса.

Циклон, который рано утром усилился в "чрезвычайно сильный циклонический шторм", в настоящее время находится в 160 километрах к юго-юго-западу от Мумбаи. Аэропорт Мумбаи сообщил, что приостанавливает все операции как минимум до 16.00.

Как сообщили власти мегаполиса, из-за сильного ветра там погибли два человека. Еще четыре человека погибли из-за обрушений в штате Карнатака и двое – в соседнем штате Керала.

Вечером в понедельник циклон достигнет побережья штата Гуджарат, при этом порывы ветра составят до 200 километров в час, сообщает департамент метеорологии Индии. Власти Гуджарата объявили эвакуацию из прибережных районов, по предварительным оценкам, из различных деревень и поселков будет эвакуировано до 150 тысяч человек. В штате развернуты 54 группы Национальных сил реагирования на стихийные бедствия.