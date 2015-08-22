В Индии в результате наводнения погибли не менее 10 человек

Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ Свыше 10 человек погибли, 700 тыс. лишились крова в результате сильнейшего за последние 15 лет наводнения на северо-востоке Индии. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованном докладе Управления по борьбе со стихийными бедствиями штата Ассам.

Как отмечается в докладе, "ситуация продолжает ухудшаться, из-за небывалого подъема воды уже свыше 1 тыс. деревень оказались в зоне затопления". По данным управления, "за неделю число граждан, вынужденных покинуть свои дома, утроилось и превысило 700 тыс. человек, жертвами наводнения стали не менее 10 человек, сотни остаются отрезанными от земли и ожидают эвакуации".

Это уже вторая мощная волна наводнения на северо-востоке Индии за сезон муссонов.