В Индии семь человек погибли и более 80 пострадали от отравления

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Семь человек погибли и более 80 пострадали в пятницу из-за отравления едой, которую подавали на мероприятии в храме на юге Индии.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, инцидент произошел во время церемонии в честь строительства гопурама (надвратной башни) на территории храма в округе Чамраджнагар, штат Карнатака.

Отмечается, что участники мероприятия отравились вегетарианским пилавом.