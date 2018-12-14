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    В Индии семь человек погибли и более 80 пострадали от отравления

    Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Семь человек погибли и более 80 пострадали в пятницу из-за отравления едой, которую подавали на мероприятии в храме на юге Индии.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, инцидент произошел во время церемонии в честь строительства гопурама (надвратной башни) на территории храма в округе Чамраджнагар, штат Карнатака. 

    Отмечается, что участники мероприятия отравились вегетарианским пилавом. 

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