​В Индии проходит общенациональная забастовка с участием 150 млн. человек

Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ Не менее 150 млн. человек принимают участие в общенациональной однодневной забастовке по всей территории Индии.

Как сообщает Report, об этом ТАСС заявили в организационном комитете акции, которую проводят 10 крупнейших профсоюзов страны.

Отказ от выполнения своих повседневных обязанностей сотрудниками различных сфер вызвали паралич в банковской сфере, остановились стройки и городской транспорт, не работают многие магазины.

Поводом для массовых выступлений стал провал переговоров с правительством 10 крупнейших профсоюзов, которые требуют строгого соблюдения основных законов о труде и пересмотра существующих ставок и тарифов.

Как заявляют организаторы, акция может перерасти в бессрочную, если правительство не удовлетворит пакет требований из 12 пунктов. В их числе - принятие срочных мер по сдерживанию роста цен и безработицы, улучшению условий и повышению минимальной заработной платы до 15 тыс. рупий (около 230 долларов США) в месяц и увеличение пенсий.