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В Индии при пожаре на химзаводе погибли 14 человек

В Индии при пожаре на химзаводе погибли 14 человек По меньшей мере 14 человек погибли и несколько пропали без вести при пожаре на химическом предприятии в промышленной зоне рядом с индийским городом Пуна, сообщил пожарный департамент города.
Другие страны
7 июня 2021 г. 19:19
В Индии при пожаре на химзаводе погибли 14 человек

По меньшей мере 14 человек погибли и несколько пропали без вести при пожаре на химическом предприятии в промышленной зоне рядом с индийским городом Пуна, сообщил пожарный департамент города.

Об этом передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"На данный момент мы обнаружили 14 тел", - сообщил представитель департамента в эфире телеканала NDTV.

На момент начала пожара на предприятии, которое производило дезинфицирующие средства, работали 37 человек, 20 из них спасены, сообщили в пожарной службе. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание. Возгорание тушат восемь пожарных машин.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что он опечален гибелью людей в пожаре.

"Опечален гибелью людей в результате пожара на фабрике в Пуне, штат Махараштра. Мои соболезнования семьям погибших", - написал он в Twitter.

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Версия на английском языке India: 14 dead in chemical factory fire 
Версия на азербайджанском языке Hindistanda zavodda yanğın olub, ölənlər var

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