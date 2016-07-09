В Индии четыре человека погибли во время сноса торгового центра

Баку. 9 июля. REPORT.AZ/ По меньшей мере четыре человека погибли на севере Индии, после того как нанятые властями рабочие снесли многоэтажный торговый центр, не эвакуировав из него людей. Как сообщает Report, cпасатели в настоящее время пытаются извлечь из-под завалов тех, кто оказался под обломками здания в городе Мирут в штате Уттар-Прадеш.

Нескольких человек уже удалось достать из-под завалов живыми.

Ранее суд постановил, что здание было построено незаконно, и разрешил его снести. Причины, по которым людей не эвакуировали из здания перед сносом, пока неизвестны.