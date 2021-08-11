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В Индии более 40 человек оказались под завалами из-за оползня

В Индии более 40 человек оказались под завалами из-за оползня Более 40 человек находятся под завалами в результате оползня, сошедшего на автомобильную дорогу в штате Химачал-Прадеш на севере Индии.
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11 августа 2021 г. 17:33
В Индии более 40 человек оказались под завалами из-за оползня

Более 40 человек находятся под завалами в результате оползня, сошедшего на автомобильную дорогу в штате Химачал-Прадеш на севере Индии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщила газета The Indian Express.

Представитель местных властей сообщил, что несколько транспортных средств, включая автобус с 40 пассажирами, погребены под завалами. Автобус направлялся в столицу штата Шимлу.

Сотрудникам экстренных служб удалось спасли пять человек. Поисково-спасательная операция продолжается, но затруднена из-за камнепада.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил о готовности центрального правительства оказать помощь.

В стране начался сезон муссонных ливней, которые вызывают оползни и камнепады.

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