В Индии более 40 человек оказались под завалами из-за оползня

Более 40 человек находятся под завалами в результате оползня, сошедшего на автомобильную дорогу в штате Химачал-Прадеш на севере Индии.

Более 40 человек находятся под завалами в результате оползня, сошедшего на автомобильную дорогу в штате Химачал-Прадеш на севере Индии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщила газета The Indian Express.

Представитель местных властей сообщил, что несколько транспортных средств, включая автобус с 40 пассажирами, погребены под завалами. Автобус направлялся в столицу штата Шимлу.

Сотрудникам экстренных служб удалось спасли пять человек. Поисково-спасательная операция продолжается, но затруднена из-за камнепада.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил о готовности центрального правительства оказать помощь.

В стране начался сезон муссонных ливней, которые вызывают оползни и камнепады.