В Индии арестован признавшийся в насилии над сотнями детей мужчина

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Полиция Дели арестовала 38-летнего портного по обвинению в сексуальных домогательствах к детям, который признался в том, что за 14 лет подверг насилию более 500 несовершеннолетних девочек, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Как сообщил прессе офицер столичной полиции Омвир Сингх, правоохранители вышли на педофила, расследуя несколько случаев нападений на школьниц.

"Обвиняемый признался нам, что как правило нацеливался на девочек в возрасте от 7 до 10 лет. Он выбирал девочку, которая идет одна домой из школы, вводил ее в заблуждение, заявляя, что ее отец просил передать ей какую-то одежду или другие вещи, и уводил ее в безлюдное место", - цитирует слова полицейского телеканал NDTV.

Арестованный Сунил Растоги является отцом пятерых детей, он ранее уже задерживался за домогательства к несовершеннолетним и провел шесть месяцев в тюрьме. В основном преступник нападал на девочек в Национальном столичном округе Дели и соседних регионах. Его задержали после того, как 10 января две девочки сообщили о том, что на них попытался напасть незнакомый мужчина.

Полиция вышла на преступника благодаря описаниям, составленным потерпевшими, и записям с камер видеонаблюдения.