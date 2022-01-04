О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Хорватии выявлен первый случай заражения гриппом и COVID-19 одновременно

В Хорватии выявлен первый случай заражения гриппом и COVID-19 одновременно В Хорватии выявлен первый случай заражения гриппом и COVID-19 (флурона).
Другие страны
4 января 2022 г. 16:10
В Хорватии выявлен первый случай заражения гриппом и COVID-19 одновременно

В Хорватии выявлен первый случай заражения гриппом и COVID-19 (флурона).

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила представитель Хорватского управления общественного здоровья Дияна Майер.

"В Хорватии выявлен первый случай флурона, человек заражен гриппом и COVID-19. Это осложняет ситуацию – две болезни и симптомы обеих, которые накладываются друг на друга и их трудно различить. У гриппа более тяжелые - температура 39 градусов, боль в мышцах. У коронавируса менее выраженные симптомы, болезнь постепенно развивается", - заявила доктор Майер, добавив, что течение заболевания зависит от многих факторов в каждом конкретном случае.

Ранее в стране были выявлены первые случаи штамма "омикрон". При этом заболеваемость коронавирусом в Хорватии продолжает расти, так в этот понедельник выявлено вдвое больше инфицированных, чем в прошлый – 1 103 случая, что составило 24% от числа тестированных.

Всего с начала пандемии в четырехмиллионной стране зарегистрировано 722 054 больных COVID-19, за это время скончались 12 653 человек, из которых 44 – за предыдущие сутки. Различными препаратами западного производства вакцинированы 66,34% взрослого населения страны.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое важное

МВД: В 2021 году на освобожденных территориях обнаружены 225 автоматов, 102 миномета
ФотоМВД: В 2021 году на освобожденных территориях обнаружены 225 автоматов, 102 миномета
3 января 2022 г. 13:22
Задержан застреливший военнослужащих ГПС
Задержан застреливший военнослужащих ГПС
3 января 2022 г. 10:09
Генпрокуратура: Возбуждено уголовное дело по факту убийства военнослужащих 
Генпрокуратура: Возбуждено уголовное дело по факту убийства военнослужащих 
2 января 2022 г. 21:06
Сержант ГПС расстрелял старшего лейтенанта и двух прапорщиков
Сержант ГПС расстрелял старшего лейтенанта и двух прапорщиков
2 января 2022 г. 20:45
Ильхам Алиев: Мы и дальше будем наращивать нашу военную мощь
Ильхам Алиев: Мы и дальше будем наращивать нашу военную мощь
1 января 2022 г. 00:56
Ильхам Алиев объявил 2022 год Годом Шуши
Ильхам Алиев объявил 2022 год "Годом Шуши"
1 января 2022 г. 00:07
Президент Ильхам Алиев обратился к азербайджанского народу
Президент Ильхам Алиев обратился к азербайджанского народу
1 января 2022 г. 00:02
Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Нового года
Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Нового года
31 декабря 2021 г. 22:34
На некоторых центральных улицах Баку ограничивается движение автомобилей
На некоторых центральных улицах Баку ограничивается движение автомобилей
31 декабря 2021 г. 17:22
В Агдаме экскаватор подорвался на мине
В Агдаме экскаватор подорвался на мине
31 декабря 2021 г. 16:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi