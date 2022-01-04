В Хорватии выявлен первый случай заражения гриппом и COVID-19 одновременно

В Хорватии выявлен первый случай заражения гриппом и COVID-19 (флурона).

В Хорватии выявлен первый случай заражения гриппом и COVID-19 (флурона).

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила представитель Хорватского управления общественного здоровья Дияна Майер.

"В Хорватии выявлен первый случай флурона, человек заражен гриппом и COVID-19. Это осложняет ситуацию – две болезни и симптомы обеих, которые накладываются друг на друга и их трудно различить. У гриппа более тяжелые - температура 39 градусов, боль в мышцах. У коронавируса менее выраженные симптомы, болезнь постепенно развивается", - заявила доктор Майер, добавив, что течение заболевания зависит от многих факторов в каждом конкретном случае.

Ранее в стране были выявлены первые случаи штамма "омикрон". При этом заболеваемость коронавирусом в Хорватии продолжает расти, так в этот понедельник выявлено вдвое больше инфицированных, чем в прошлый – 1 103 случая, что составило 24% от числа тестированных.

Всего с начала пандемии в четырехмиллионной стране зарегистрировано 722 054 больных COVID-19, за это время скончались 12 653 человек, из которых 44 – за предыдущие сутки. Различными препаратами западного производства вакцинированы 66,34% взрослого населения страны.