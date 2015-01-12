В Хорватии кандидат от оппозиции лидирует во втором туре выборов президента

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ По результатам состоявшегося 11 января второго тура президентских выборов в Хорватии лидировавший до недавнего времени действующий глава государства Иво Йосиповичем уступил пальму первенства своей сопернице от оппозиции Колинде Грабар-Китарович.

Как сообщила Государственная избирательная комиссия (ГИК) Хорватии, по результатам обработки информации с 87% избирательных участков, Грабар-Китарович набирает 50,13%, а Йосипович - 49,87% голосов, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Между тем после обработки 37,88% бюллетеней Иво Йосипович набирал 51,90% голосов, кандидат от оппозиции Колинда Грабар-Китарович - 48,10%.

Политические аналитики уже успели окрестить нынешние выборы самыми непредсказуемыми в истории независимой Хорватии.