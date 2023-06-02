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В ходе протестов в Сенегале погибли девять человек

В ходе протестов в Сенегале погибли девять человек По меньшей мере девять человек погибли в ходе протестов, начавшихся в Сенегале после вынесения обвинительного приговора лидеру сенегальской оппозиции Усману Сонко.
Другие страны
2 июня 2023 г. 08:39
В ходе протестов в Сенегале погибли девять человек

По меньшей мере девять человек погибли в ходе протестов, начавшихся в Сенегале после вынесения обвинительного приговора лидеру сенегальской оппозиции Усману Сонко.

Как передает Report, об этом сообщил интернет-портал Senego со ссылкой на министра внутренних дел страны Антуана Диома.

Глава МВД Сенегала объявил также об ограничении доступа к социальным сетям.

Уголовный суд Дакара ранее признал лидера оппозиционной партии "Патриоты Сенегала за труд, этику и братство" Усмана Сонко виновным в "растлении малолетних".

После оглашения приговора в Дакаре и его пригородах начались беспорядки, участники которых поджигают покрышки и вступают в столкновения с полицией.

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Версия на английском языке Nine dead as protests rock Senegal after Sonko jail sentence
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