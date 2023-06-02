В ходе протестов в Сенегале погибли девять человек

По меньшей мере девять человек погибли в ходе протестов, начавшихся в Сенегале после вынесения обвинительного приговора лидеру сенегальской оппозиции Усману Сонко.
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Глава МВД Сенегала объявил также об ограничении доступа к социальным сетям.
Уголовный суд Дакара ранее признал лидера оппозиционной партии "Патриоты Сенегала за труд, этику и братство" Усмана Сонко виновным в "растлении малолетних".
После оглашения приговора в Дакаре и его пригородах начались беспорядки, участники которых поджигают покрышки и вступают в столкновения с полицией.