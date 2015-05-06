В ходе антиправительственных выступлений в Скопье ранены 40 человек

Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ Около 40 человек, в том числе 38 полицейских, получили ранения в ходе антиправительственных выступлений, прошедших во вторник вечером в македонской столице Скопье. Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило местное МВД.

Также официально сообщается об одном обратившемся за медицинской помощью гражданском лице, подвергшемся нападению около здания правительства. Всего за участие в беспорядках были задержаны 30 человек, в том числе двое несовершеннолетних. Один из задержанных был госпитализирован, поскольку находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

В акции протеста, по разным оценкам, приняли участие от одной до двух тысяч человек. Протестующие, вооруженные камнями и металлическими прутьями, пытались пробить полицейские кордоны и проникнуть в здание правительства, при этом им удалось повредить его фасад.

Хулиганы сожгли десятки мусорных контейнеров и семь полицейских автомобилей. Для разгона толпы силы правопорядка применили слезоточивый газ.

Беспорядки начались после того, как лидер главной оппозиционной партии страны Социал-демократического союза Македонии Зоран Заев обвинил премьера Николу Груевского в сокрытии обстоятельств убийства 22-летнего гражданина Мартина Нешковского в июне 2011 года.

По утверждению Заева, Нешковский на митинге правящей ВМРО-ДПМНЕ был избит до смерти сотрудником охраны премьера. Свои заявления оппозиционер подкрепил аудиозаписью, на которой якобы глава правительства и глава МВД Гордана Янкулоска обсуждают стратегию сокрытия от общественности личности убийцы.

Янкулоска позже выступила перед журналистами, заявив, что запись является подделкой.