В Хельсинки запретят полеты беспилотников из-за встречи Путина и Трампа

Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ Полеты авиации, кроме коммерческих рейсов авиакомпаний, ограничат в Хельсинки с воскресенья до вторника из-за намеченной в городе встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает полиция Финляндии во вторник.

"Авиация будет ограничена в Хельсинки и его окрестностях из-за встречи президентов США и России. Эти ограничения распространяются как на воздушный транспорт, так и на беспилотную авиацию", - говорится в сообщении.