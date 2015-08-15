В Хабаровском крае упал вертолет Ми-8, шесть человек погибло - ОБНОВЛЕНО

Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ Вертолет Ми-8, пропавший в Хабаровском крае в субботу, найден, обнаружены семь выживших и тела шести погибших, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"На это время обнаружены шесть погибших, семь живых", - сказал собеседник агентства.

Сообщается также, что вертолет авиакомпании "Восток-Авиа" потерпел крушение в 3,5 км севернее вертолетной площадки Онгачан в акватории Тугурского залива Хабаровской края, выжившие выбрались на берег самостоятельно.

В Росавиации отметили, что поисково-спасательные службы пока не могут прибыть к месту катастрофы из-за сильного тумана. В настоящее время осуществляется взаимодействие со службами спасения на море, чтобы подключить к спасательной операции морские суда.

Ми-8 вылетел из поселка имени Полины Осипенко и должен был совершить посадку в районе озера Онгачан Тугуро-Чумиканского муниципального района. В назначенное время вертолет не приземлился. Позднее командир вертолета вышел на связь.

*** 16:17

Поисковые группы обнаружили место крушения вертолета Ми-8 в Хабаровском крае, есть погибшие, сообщает Report со ссылкой ТАСС.

Командир экипажа Ми-8 вышел на связь с авиакомпанией и сообщил, что вертолет упал в Охотское море.

"Из 16 человек, находившихся на борту, 10 спаслись, они выбрались на берег самостоятельно. Вертолет, по словам командира экипажа, затонул. О судьбе шести человек ничего неизвестно", - заявил источник агентству. Он пояснил, что эта информация проверяется и уточняется.

"Командир экипажа сообщил, что вертолет упал недалеко от нефтяной платформы при заходе на посадку, не долетев до нее совсем немного", - сообщили в правоохранительных органах.