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В Гвинее число умерших от лихорадки Эбола увеличилось до девяти

В Гвинее число умерших от лихорадки Эбола увеличилось до девяти Власти выявили 523 человека, которые имели контакты с зараженными
Другие страны
6 марта 2021 г. 14:14
В Гвинее число умерших от лихорадки Эбола увеличилось до девяти

Количество умерших в Гвинее от лихорадки Эбола увеличилось до девяти.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в субботу на своем портале региональное представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Африке.

"Общее число инфицированных вирусом Эбола составляет сейчас 18, из них девять человек умерли, - отметили в представительстве. - Медицинские власти выявили 523 человека, которые имели контакты с зараженными, что составляет 82% от их общего количества. Вакцинированы 1 604 человека".

Первый случай заболевания, вызываемого вирусом Эбола (БВВЭ), был выявлен в Гвинее на территории префектуры Нзерекоре в городе Гуеке у медсестры, которая умерла 28 января.

В Африке в текущем году зафиксирована еще одна вспышка Эболы - на востоке ДРК. В провинции Северное Киву сейчас зафиксировано 11 случаев БВВЭ, четыре человека умерли. Власти отследили 680 лиц, имевшие контакты с зараженными, что составляет 87% от их общего числа. Вакцинированы 958 человек.

Самая крупная вспышка вируса Эболы по количеству инфицированных произошла в 2014-2016 годах в Западной Африке. Число ее жертв достигло более 11 тыс.

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Версия на азербайджанском языке Qvineyada Ebola qızdırmasından ölənlərin sayı artır

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