В Гватемале вновь активизировался вулкан Фуэго

Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ Вулкан Фуэго в Гватемале, после извержения которого погибли как минимум 117 человек, 12 июня снова активизировался.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении национального института сейсмологии центральноамериканской страны.

Отмечается, что с утра в кратере вулкана происходят взрывы. Выбросы газов и пепла достигают высоты до пяти километров.

По словам специалистов, не исключено выпадание пепла на расстоянии от 15 до 25 километров от жерла в расположенных рядом населённых пунктах. При этом взрывы в кратере слышны на расстоянии до 10 километров.

Напомним, в Гватемале из-за извержения вулкана 12,4 тысячи человек эвакуировали, 4,2 тысячи сейчас находятся во временных убежищах. В общей сложности стихия затронула 1,7 миллиона человек. Также власти США пообещали выделить помощь всем пострадавшим семьям.