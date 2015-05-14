​В Гватемале арестован крупнейший наркодилер Латинской Америки

Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ Один из самых разыскиваемых в Центральной Америке наркодилеров арестован в Гватемале в результате спецоперации, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Как сообщили в среду гватемальские власти, речь идет об Эстебане Чилелье, который входил в список наиболее опасных преступников в центральноамериканском регионе.

Чилель, попавший в руки правосудия, в криминальных кругах имел прозвище "король опия", и занимался производством этого наркотика на территории Гватемалы. Как установило следствие, он продавал крестьянам семена особого сорта мака для того, чтобы они его выращивали, а продукт для изготовления сильного наркотического средства предоставляли затем производителям дурманящего зелья.

Чилель считался главным производителем опия в центральноамериканском регионе и его поставщиком в Мексику для последующей переброски в США. В 2006 году этот делец наркомафии был арестован, однако тогда ему удалось сбежать из камеры предварительного заключения.