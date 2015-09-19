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    ​В Греции начался "день тишины" перед досрочными выборами

    По закону полностью прекращается предвыборная агитация

    Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Накануне досрочных парламентских выборов в Греции наступил "день тишины".

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, по закону полностью прекращается предвыборная агитация и трансляция предвыборных роликов, а также запрещена публикация опросов общественного мнения, чтобы граждане могли спокойно определиться, за кого проголосовать.

    Причиной проведения досрочных выборов стал отказ части депутатов поддержать политику премьер-министра Алексиса Ципраса и проголосовать в парламенте за меморандум с кредиторами - третью программу помощи объемом в 86 млрд. евро в обмен на политику жесткой экономии.

    Сам Ципрас призвал избирателей поддержать его партию на выборах, а его политику - в ближайших контактах с кредиторами Греции.

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