В граничащей с Россией китайской провинции разрешили иметь трех детей на семью

Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ В граничащей с Россией северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян части населения разрешили иметь до трех детей на семью.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее решение приняло 25-е заседание постоянного комитета Собрания народных представителей провинции.

До конца 2015 года в самой населенной стране мира с некоторыми исключениями действовало правило "одна семья - один ребенок". В настоящее время в КНР можно иметь двух детей на семью.

Как говорится в постановлении хэйлунцзянских законодателей, разрешение иметь трех детей в семье распространяется на жителей ряда приграничных населенных пунктов, среди которых Мохэ, Хэйхэ, Тунцзян, Хулинь, Цзидун и др., с прилегающими уездами.