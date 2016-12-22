В городе на западе Японии горят более 140 зданий

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ В японском городе Итоигава на западе страны загорелись более 140 зданий.

Как сообщает Report со ссылкой на телеканал NHK, власти японского города Итоигава префектуры Ниигата на западе острова Хонсю обратились к администрациям соседних городов за помощью в тушении крупного пожара, охватившего уже более 140 строений.

Возгорание началось сегодня утром по местному времени в здании китайского ресторана, после чего огонь быстро перекинулся на соседние постройки. Тушение пожара значительно усложняли сильные порывы ветра, скорость которых в регионе в дневное время достигала 24,2 метра в секунду. В настоящее время в регионе наблюдаются порывы ветра со скоростью 9,7 метра в секунду.

Местные власти призвали 586 человек, проживающих в 273 домах, эвакуироваться. В учебных заведениях, расположенных недалеко от района пожара, были отменены занятия.