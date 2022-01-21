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В Германии за сутки выявили свыше 140 тыс. случаев заражения COVID-19

В Германии за сутки выявили свыше 140 тыс. случаев заражения COVID-19 Число подтвержденных новых случаев инфицирования коронавирусом в Германии возросло за сутки на 140 160, что стало новым максимумом в стране за все время пандемии.
Другие страны
21 января 2022 г. 10:08
В Германии за сутки выявили свыше 140 тыс. случаев заражения COVID-19

Число подтвержденных новых случаев инфицирования коронавирусом в Германии возросло за сутки на 140 160, что стало новым максимумом в стране за все время пандемии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные Института Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ).

Предыдущий антирекорд был зафиксирован 20 января, когда за сутки выявили 133 536 случаев заражения. С начала эпидемии инфекция была обнаружена у 8 460 546 жителей ФРГ. От последствий заболевания, вызываемого коронавирусом, за 24 часа в стране умерли 170 пациентов. Общее число летальных исходов в Германии за все время пандемии достигло 116 485. Выздоровели 7 178 000 человек.

Семидневный показатель распространения коронавируса в ФРГ (число случаев заражения в течение недели на 100 тыс. человек) в настоящее время также достиг очередного рекордного значения - 706,3. В четверг он составлял 638,8, на прошлой неделе - 470,6, а месяц назад находился на уровне 306,4. Число госпитализированных пациентов с коронавирусом на 100 тыс. жителей в течение семи дней - важный индикатор для возможных ограничений общественной жизни - составляет 3,56. В январе "омикрон"-штамм коронавируса стал доминирующим в Германии.

В настоящее время в ФРГ введены ограничения, но они существенно мягче, чем в периоды первой, второй и третьей волн пандемии. В основном они касаются непривитых.

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