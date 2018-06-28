В Германии взрыв разрушил жилой дом до основания, погибли три человека

Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ По меньшей мере три человека погибли утром в результате мощного взрыва в жилом доме в Бремене, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Согласно информации агентства DPA, взрыв произошел на верхнем этаже небольшого дома в районе Хухтинг рано утром. Дом оказался разрушен до основания, обломки разлетелись в радиусе 50 метров.

"Я такого никогда раньше не видел", - заявил представитель пожарных.

Информации о причине происшествия пока не приводится.