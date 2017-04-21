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    В Германии вооруженный мужчина напал на банк - ОБНОВЛЕНО

    Нападавший был ранен и задержан© Ria.ru

    Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Совершивший нападение на банк в немецком Вальдсхуте к настоящему моменту задержан.

    Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, после захвата он открыл стрельбу по прибывшим на место происшествия полицейским и был ранен ответным огнем. Нападавший госпитализирован.

    Находившиеся в банке сотрудники не пострадали.

    О мотивах захватчика ничего не сообщается.

    *** 16:25

    Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Вооруженный мужчина напал на банк в немецком Вальдсхуте земли Баден-Вюртемберг, cообщает Report cо ссылкой на РИА Новости.

    Здание оцеплено. По данным полиции, слышна стрельба. Как сообщается, два сотрудника банка укрылись в подсобном помещении.

    К настоящему моменту неизвестно, захватил ли нападавший заложников.

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