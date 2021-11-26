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В Германии установлен новый рекорд по числу случаев заражения коронавирусом

В Германии установлен новый рекорд по числу случаев заражения коронавирусом В ФРГ за минувшие сутки выявлено 76 414 случаев заражения коронавирусной инфекцией, что является самым высоким суточным показателем за время пандемии COVID-19.
Другие страны
26 ноября 2021 г. 09:56
В Германии установлен новый рекорд по числу случаев заражения коронавирусом

В ФРГ за минувшие сутки выявлено 76 414 случаев заражения коронавирусной инфекцией, что является самым высоким суточным показателем за время пандемии COVID-19.

Об этом передает Report со ссылкой на данные Института Роберта Коха.

Всего в Германии зафиксировано 5 650 170 заболевших, число летальных исходов превысило 100 тысяч.

Власти ряда регионов страны вводят собственные меры локдауна для предотвращения роста числа инфицированных.

Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщала, что к марту смертность от коронавируса в Европе может превысить 2 млн человек.

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Версия на английском языке Germany hits new record in COVID cases

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