В Германии установлен новый рекорд по числу случаев заражения коронавирусом

В ФРГ за минувшие сутки выявлено 76 414 случаев заражения коронавирусной инфекцией, что является самым высоким суточным показателем за время пандемии COVID-19.

В ФРГ за минувшие сутки выявлено 76 414 случаев заражения коронавирусной инфекцией, что является самым высоким суточным показателем за время пандемии COVID-19.

Об этом передает Report со ссылкой на данные Института Роберта Коха.

Всего в Германии зафиксировано 5 650 170 заболевших, число летальных исходов превысило 100 тысяч.

Власти ряда регионов страны вводят собственные меры локдауна для предотвращения роста числа инфицированных.

Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщала, что к марту смертность от коронавируса в Европе может превысить 2 млн человек.