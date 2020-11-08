В Германии участники митинга против коронавирусных мер устроили беспорядки

Участники митинга в германском Лейпциге, который проходил в субботу, вступили в противостояние с полицией и устроили беспорядки в ночь на воскресенье.

Участники митинга в германском Лейпциге, который проходил в субботу, вступили в противостояние с полицией и устроили беспорядки в ночь на воскресенье.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал n-tv.

Изначально на демонстрацию собрались 20 тыс. человек. Ближе к вечеру власти приняли решение завершить манифестацию, поскольку участники не носили маски и не соблюдали дистанцию в полтора метра. После этого несколько сотен человек, среди которых были правые радикалы, прошли шествием по несогласованному маршруту через центр города.

"Фокус-онлайн" пишет, что зафиксированы стычки демонстрантов с левыми активистами, при этом и те, и те использовали пиротехнику, дымовые шашки. Полицию, которая пыталась разнять противоборствующие стороны, закидали камнями.

Ночью в районе Конневиц неизвестные забросали сотрудников правоохранительных органов бутылками, возводили на дорогах баррикады. Полиция готовилась задействовать водометы в случае эскалации, в небе барражировал вертолет. О пострадавших не сообщается.

Полиция Лейпцига еще не публиковала отчет о событиях, которые происходили вечером и ночью. О задержанных не сообщается. Пока известно лишь о 32 зафиксированных правонарушениях.