О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Германии сильные ливни спровоцировали сход селя и наводнения

В Германии сильные ливни спровоцировали сход селя и наводнения Беспрерывные ливни в Германии спровоцировали сход селя и наводненя.
Другие страны
14 июля 2021 г. 15:51
В Германии сильные ливни спровоцировали сход селя и наводнения

Беспрерывные ливни в Германии спровоцировали сход селя и наводненя.

Как передает европейское бюро Report, плаченная ситуация сейчас наблюдается в землях Бавария, Саксония и Северная Рейн Вестфалия.

В названных провинциях затопило десятки тысяч домов, затруднена эвакуация населения с территории. Некоторые города объявлены зоной катастрофы. К спасательным работам привлечены вертолеты.

Сильные дожди усложнили передвижение пожарных машин и карет скорой помощи. В Саксонии пропал без вести человек. К его поискам наряду с местной пожарной бригадой примкнули спасатели Общества Красного креста.

Ливневые дожди парализовали работу общественного транспорта во многих городах. В отрезке реки Рейн, протекающей по территории Северной Рейн Вестфалии, под водой остались стоящие на побережье автомобили и железнодорожные пути.

Прогнозируется, что сильные ливни продлятся до воскресенья.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоHeavy rains cause flooding in Germany
Версия на азербайджанском языке ФотоAlmaniyada güclü yağış sel və daşqınlara səbəb olub

Самое важное

В Германии сильные ливни спровоцировали сход селя и наводнения
ФотоВ Германии сильные ливни спровоцировали сход селя и наводнения
14 июля 2021 г. 15:51
Руфат Ягубов награжден орденом Шохрат
Руфат Ягубов награжден орденом "Шохрат"
14 июля 2021 г. 13:55
Армянские ВС подвергли обстрелу позиции нашей армии на Нахчыванском направлении
Армянские ВС подвергли обстрелу позиции нашей армии на Нахчыванском направлении
14 июля 2021 г. 12:57
Получат ли сертификаты лица с противопоказаниями к вакцинации?
Получат ли сертификаты лица с противопоказаниями к вакцинации?
14 июля 2021 г. 10:33
В Азербайджане выявлен Дельта-штамм коронавируса
В Азербайджане выявлен "Дельта"-штамм коронавируса
13 июля 2021 г. 18:22
Баку и Тбилиси подписали меморандум о побратимстве
Баку и Тбилиси подписали меморандум о побратимстве
13 июля 2021 г. 17:43
Президент Азербайджана выступил на конференции Движения неприсоединения - ВИДЕО
Президент Азербайджана выступил на конференции Движения неприсоединения - ВИДЕО
13 июля 2021 г. 17:05
Президент: Азербайджан восстановил свою территориальную целостность и историческую справедливость
Президент: Азербайджан восстановил свою территориальную целостность и историческую справедливость
13 июля 2021 г. 16:21
Президент: Азербайджан оказал помощь более 30 странам в борьбе с пандемией
Президент: Азербайджан оказал помощь более 30 странам в борьбе с пандемией
13 июля 2021 г. 15:59
Азербайджанский ученый: Вариант дельта не такой смертельный, как считают
Азербайджанский ученый: Вариант "дельта" не такой смертельный, как считают
13 июля 2021 г. 11:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi