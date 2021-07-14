В Германии сильные ливни спровоцировали сход селя и наводнения

Беспрерывные ливни в Германии спровоцировали сход селя и наводненя.

Беспрерывные ливни в Германии спровоцировали сход селя и наводненя.

Как передает европейское бюро Report, плаченная ситуация сейчас наблюдается в землях Бавария, Саксония и Северная Рейн Вестфалия.

В названных провинциях затопило десятки тысяч домов, затруднена эвакуация населения с территории. Некоторые города объявлены зоной катастрофы. К спасательным работам привлечены вертолеты.

Сильные дожди усложнили передвижение пожарных машин и карет скорой помощи. В Саксонии пропал без вести человек. К его поискам наряду с местной пожарной бригадой примкнули спасатели Общества Красного креста.

Ливневые дожди парализовали работу общественного транспорта во многих городах. В отрезке реки Рейн, протекающей по территории Северной Рейн Вестфалии, под водой остались стоящие на побережье автомобили и железнодорожные пути.

Прогнозируется, что сильные ливни продлятся до воскресенья.