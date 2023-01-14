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В Германии протестная акция экоактивистов собрала 10 тыс. человек

В Германии протестная акция экоактивистов собрала 10 тыс. человек Крупная демонстрация проходит рядом с населенным пунктом Лютцерат на западе Германии, на месте которого будет разрабатываться новая угольная шахта.
Другие страны
14 января 2023 г. 18:12
В Германии протестная акция экоактивистов собрала 10 тыс. человек

Крупная демонстрация проходит рядом с населенным пунктом Лютцерат на западе Германии, на месте которого будет разрабатываться новая угольная шахта.

Об этом Report сообщает со ссылкой на ТАСС.

По данным полиции, в акции участвуют до 10 тыс. человек, в течение вечера их численность, как ожидается, вырастет.

Трансляции с места проведения акции ведут местные телеканалы. Согласно распространенным кадрам, часть радикально настроенных демонстрантов вступила в стычки с полицией. Правоохранителей забросали камнями, бутылками и пиротехникой.

К протестующим также присоединилась шведская экоактивистка Грета Тунберг.

Поселение Лютцерат состоит из десятка построе и административно принадлежит городу Эркеленц , в котором проживает 43 тыс. жителей. Лютцерат, расселенный в 2006 году, находится на территории буроугольного карьера Гарцвайлер, который разрабатывает компания RWE.

В последние месяцы в заброшенных домах селились экоактивисты. Полиция разогнала их лагерь в середине недели.

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Версия на азербайджанском языке Almaniyada ekoloji fəalların etiraz aksiyasına 10 min adam toplaşıb

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