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    В Германии при пожаре в жилом доме пострадали около 30 человек, в том числе и дети

    В больницы доставлены 20 человек с отравлением ядовитыми газами© AP

    Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Пожар произошел в жилом доме в немецком городе Реклингхаузен федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия: 29 человек пострадали, в том числе девять детей, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Возгорание произошло в жилом доме этой ночью на лестничной клетке. Огонь тушили около 60 сотрудников пожарной службы.

    В больницы доставлены 20 человек с отравлением ядовитыми газами. Причины пожара неизвестны, идет расследование.

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