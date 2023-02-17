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В Германии отменили 1,3 тыс. рейсов из-за забастовки сотрудников аэропортов

В Германии отменили 1,3 тыс. рейсов из-за забастовки сотрудников аэропортов Забастовка сотрудников аэропортов в Мюнхене и Франкфурте-на-Майне в Германии привела в пятницу к отмене 1,3 тыс. рейсов.
Другие страны
17 февраля 2023 г. 14:00
В Германии отменили 1,3 тыс. рейсов из-за забастовки сотрудников аэропортов

Забастовка сотрудников аэропортов в Мюнхене и Франкфурте-на-Майне в Германии привела в пятницу к отмене 1,3 тыс. рейсов.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает Bloomberg.

Участники акции требуют повышения заработной платы на 500 евро в месяц для некоторых сотрудников, и увеличения выплат за работу в праздничные смены для других.

Кроме Мюнхена и Франкфурта-на-Майне забастовки также проходят в аэропортах Штутгарта, Гамбурга, Дортмунда, Ганновера и Бремена.

Забастовка проходит в день открытия в Мюнхене ежегодной Международной конференции по безопасности. Кроме того, для национального германского авиаперевозчика Lufthansa она создает уже вторую проблему в течение недели. В среду масштабный компьютерный сбой привел к тому, что тысячи авиапассажиров в Германии столкнулись с задержками или отменой рейсов. Он парализовал работу крупнейшего аэропорта страны - во Франкфурте-на-Майне.

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Версия на английском языке 1,300 flights canceled in Germany due to airport strike

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