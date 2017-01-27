Назначен новый глава МИД Германии

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ В Германии сменился глава министерства иностранных дел.

Как сообщает Report, cоответствующий указ размещен на официальном сайте президента Йоахима Гаука.

Новым главой МИД назначен бывший глава министерcтва экономики Зигмар Габриэль. "Вы принимаете министерство иностранных дел в трудные времена, - отмечается в сообщении президента. - Мы столкнулись с серьезными проблемами: нам нужно защитить Евросоюз и Трансатлантическое партнерство и работать на благо будущего".

На место Габриэля назначена бывший министр юстиции Бригитта Циприс.