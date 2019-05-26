В Германии начались выборы в Европарламент и законодательный орган земли Бремен

Голосование по выборам в Европарламент и парламент федеральной земли Бремен началось в воскресенье в Германии. Избирательные участки открылись в 08:00

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

Правом голоса в ФРГ на евровыборах обладают около 64,8 млн человек. От страны к участию в них допущена 41 партия, в числе которых блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), Социал-демократическая партия Германии, "зеленые", Левая партия, либеральная Свободная демократическая партия (СвДП), правопопулистская "Альтернатива для Германии" (АдГ) и целый ряд небольших политических организаций и движений. Германия делегирует в Европейский парламент 96 депутатов. Среди основных кандидатов в ФРГ значатся претендент на пост председателя Еврокомиссии (ЕК) от Европейской народной партии Манфред Вебер (ХСС), министр юстиции ФРГ Катарина Барлей (СДПГ), сопредседатель АдГ Йорг Мойтен.1