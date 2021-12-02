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В Германии могут ввести обязательную вакцинацию от коронавируса

В Германии могут ввести обязательную вакцинацию от коронавируса Бундестаг (парламент Германии) обсудит возможность введения обязательной вакцинации от коронавируса в стране к февралю 2022 года.
Другие страны
2 декабря 2021 г. 20:45

Бундестаг (парламент Германии) обсудит возможность введения обязательной вакцинации от коронавируса в стране к февралю 2022 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила в четверг на пресс-конференции и.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель.

"Обсуждение и решение по вопросу всеобщей обязательной вакцинации будет происходить в Бундестаге. Власти ФРГ и федеральных земель попросят совет по вопросам этики разработать рекомендации до конца года", - сказала она. "Затем эта обязательная вакцинация, решение по ней, может вступить в силу с февраля 2022 года", - сообщила Меркель. И.о. канцлера указала на то, что многие больницы в ФРГ из-за поступления пациентов с COVID-19 работают на пределе возможностей.

Кроме того, власти Германии договорились ограничить непривитым жителям доступ в магазины розничной торговли, за исключением аптек и супермаркетов.

"Ситуация очень серьезная", - указала Меркель.

Ранее во всех регионах непривитым ограничили доступ в бары и рестораны. Согласно новым правилам, непривитым разрешат встречаться только в небольшой компании - максимум с двумя гражданами из другого домохозяйства. На детей правило не распространяется.

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