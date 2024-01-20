В Германии десятки тысяч человек вышли на акции протеста против правых сил

Десятки тысяч человек приняли участие в демонстрациях против правых сил и партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в различных городах Германии.

Десятки тысяч человек приняли участие в демонстрациях против правых сил и партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в различных городах Германии.

Как передает Report со ссылкой на немецкие СМИ, один из таких акций протеста прошел во Франкфурте-на-Майне.

Как сообщили в местной полиции, на улицы города вышли порядка 35 тыс. человек. Акция прошла под лозунгом "Защитим демократию".

В Ганновере также десятки тысяч человек провели демонстрацию против правого экстремизма и за демократию. В руках активисты несли плакаты с надписями "Фашизм - не альтернатива". Среди прочих, на митинге выступили премьер-министр Нижней Саксонии Штефан Вайль и бывший президент ФРГ Кристиан Вульф. Вайль призвал собравшихся занять четкую позицию против правых и встать на защиту прав человека и демократии.

Около 12 тыс. человек приняли участие в демонстрации против правого экстремизма в Касселе. Это в 12 раз больше, чем первоначально ожидалось.

Аналогичные акции протеста прошли и в Эрфурте, Фрайбурге и Кобленце.

Крупный митинг против правых сил также запланирован на воскресенье в Берлине.

В последние дни в различных городах Германии проходят акции протеста против правого экстремизма.