После столкновения судов на Дунае погибли два человека

Два человека погибли, пятеро считаются пропавшими без вести в результате столкновения моторного катера с пассажирским теплоходом на Дунае в Верёце на севере Венгрии.
Как передает
На борту небольшого прогулочного катера, предположительно, находились итальянские туристы.
Представитель полицейского управления Будапешта Шома Чечи рассказал, что о столкновении стало известно после того, как на берегу в районе Верёце "был обнаружен мужчина с окровавленной головой, говорящий по-итальянски". После этого спасатели вытащили из воды тела еще одного мужчины и женщины.
По сведениям полиции, всего на борту катера находились восемь человек, детей среди них не было.
Поиски пятерых пассажиров продолжаются.