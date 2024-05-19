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После столкновения судов на Дунае погибли два человека

После столкновения судов на Дунае погибли два человека Два человека погибли, пятеро считаются пропавшими без вести в результате столкновения моторного катера с пассажирским теплоходом на Дунае в Верёце на севере Венгрии.
Другие страны
19 мая 2024 г. 15:39
После столкновения судов на Дунае погибли два человека

Два человека погибли, пятеро считаются пропавшими без вести в результате столкновения моторного катера с пассажирским теплоходом на Дунае в Верёце на севере Венгрии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, трагический инцидент произошел 18 мая незадолго до полуночи.

На борту небольшого прогулочного катера, предположительно, находились итальянские туристы.

Представитель полицейского управления Будапешта Шома Чечи рассказал, что о столкновении стало известно после того, как на берегу в районе Верёце "был обнаружен мужчина с окровавленной головой, говорящий по-итальянски". После этого спасатели вытащили из воды тела еще одного мужчины и женщины.

По сведениям полиции, всего на борту катера находились восемь человек, детей среди них не было.

Поиски пятерых пассажиров продолжаются.

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Версия на азербайджанском языке Dunay çayında gəmilər toqquşub, ölənlər

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