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В Германии число зараженных COVID-19 достигло 201,8 тыс.

В Германии число зараженных COVID-19 достигло 201,8 тыс. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии увеличилось на 249 за сутки, два человека скончались.
Другие страны
20 июля 2020 г. 07:43
В Германии число зараженных COVID-19 достигло 201,8 тыс.

Количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии увеличилось на 249 за сутки, два человека скончались.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.

По данным института, общее число случаев заражения коронавирусом в стране достигло 201 823, скончались 9 086 пациентов с подтвержденным COVID-19. Выздоровели около 187,8 тыс. человек.

Наибольшее число случаев заражения зафиксировано в Баварии (49 775), Северном Рейне-Вестфалии (46 075) и Баден-Вюртемберге (36 342).

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже свыше 14 миллионов случаев заражения, свыше 597 тысяч человек скончались.

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