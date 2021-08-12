В Гаити перенесены президентские выборы

Избирательный совет Гаити перенес президентские выборы с 26 сентября на 7 ноября.

Избирательный совет Гаити перенес президентские выборы с 26 сентября на 7 ноября.

Как передает Report, об этом сообщило агентство AFP .

В этот же день в Гаити пройдут парламентские выборы, которые откладывались с 2019 года, и референдум об изменении конституции. Второй тур выборов президента (в случае необходимости) пройдет 23 января 2022 года.

Сейчас в Гаити нет президента. Последний глава государства Жовенель Моиз получил смертельное ранение в результате нападения на его резиденцию 7 июля. Сразу после убийства Моиза управление республикой на себя взял исполняющий обязанности премьер-министра Клод Жозеф. Позже он заявил о готовности уйти в отставку с поста временного главы правительства "на благо страны", поскольку конфликт между политиками мог усугубить политический кризис.

20 июля пост премьер-министра занял Ариэль Анри, который был назначен на эту должность Моизом 5 июля, но не успел вступить в должность до того дня, когда было совершено покушение на президента.