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В ФРГ выявили два случая заражения штаммом "омикрон"

В ФРГ выявили два случая заражения штаммом "омикрон" Первые два случая заражения новым штаммом коронавируса "омикрон" подтверждены в Германии. Как передает Report, об этом сообщило издание Focus Online со ссылкой на минздрав земли Бавария.
Другие страны
27 ноября 2021 г. 23:18
В ФРГ выявили два случая заражения штаммом омикрон

Первые два случая заражения новым штаммом коронавируса "омикрон" подтверждены в Германии.

Как передает Report, об этом сообщило издание Focus Online со ссылкой на минздрав земли Бавария.

Оба инфицированных прибыли в Германию из ЮАР 24 ноября.

В пятницу Всемирная организация здравоохранения обозначила штамм В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В ее заявлении также говорилось, что у этого варианта коронавируса "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность". Кроме того, согласно предварительным свидетельствам, риск заражения этим штаммом является повышенным.

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