В ФРГ растут случаи заражения человека оспой обезьян

Второй и третий случаи заражения человека оспой обезьян подтверждены в Германии.
Как передает Report, об этом сообщило берлинское ведомство по делам здравоохранения.
"Состояние пациентов стабильное. Цепочка контактов устанавливается", - отмечается в релизе. "Повода для паники нет, есть повод проявлять внимательность", - заявила сенатор по вопросам здравоохранения Ульрике Гроте.
Первый случай заражения человека оспой обезьян был зафиксирован в Баварии.
Всего за последнее время вирус был обнаружен как минимум еще в 10 странах - Австралии, Бельгии, Великобритании, Испании, Италии, Канаде, Португалии, США, Франции и Швеции.