В ФРГ растут случаи заражения человека оспой обезьян

Второй и третий случаи заражения человека оспой обезьян подтверждены в Германии.

Второй и третий случаи заражения человека оспой обезьян подтверждены в Германии.

Как передает Report, об этом сообщило берлинское ведомство по делам здравоохранения.

"Состояние пациентов стабильное. Цепочка контактов устанавливается", - отмечается в релизе. "Повода для паники нет, есть повод проявлять внимательность", - заявила сенатор по вопросам здравоохранения Ульрике Гроте.

Первый случай заражения человека оспой обезьян был зафиксирован в Баварии.

Всего за последнее время вирус был обнаружен как минимум еще в 10 странах - Австралии, Бельгии, Великобритании, Испании, Италии, Канаде, Португалии, США, Франции и Швеции.