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В ФРГ растут случаи заражения человека оспой обезьян

В ФРГ растут случаи заражения человека оспой обезьян Второй и третий случаи заражения человека оспой обезьян подтверждены в Германии.
Другие страны
21 мая 2022 г. 23:07
В ФРГ растут случаи заражения человека оспой обезьян

Второй и третий случаи заражения человека оспой обезьян подтверждены в Германии.

Как передает Report, об этом сообщило берлинское ведомство по делам здравоохранения.

"Состояние пациентов стабильное. Цепочка контактов устанавливается", - отмечается в релизе. "Повода для паники нет, есть повод проявлять внимательность", - заявила сенатор по вопросам здравоохранения Ульрике Гроте.

Первый случай заражения человека оспой обезьян был зафиксирован в Баварии.

Всего за последнее время вирус был обнаружен как минимум еще в 10 странах - Австралии, Бельгии, Великобритании, Испании, Италии, Канаде, Португалии, США, Франции и Швеции.

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