В ФРГ произошло ДТП с участием 29 автомобилей, пострадали 15 человек

По меньшей мере 15 человек пострадали в Германии в результате ДТП с участием 29 транспортных средств, включая автобус.

По меньшей мере 15 человек пострадали в Германии в результате ДТП с участием 29 транспортных средств, включая автобус.

Как передает Report, об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на местную полицию.

Авария произошла в баварском округе Верхняя Франкония на автобане. К инциденту привела непогода - ливень с градом. Размер ущерба оценивается в €250-300 тыс.

На месте работали около 130 пожарных, 70 спасателей. Были задействованы четыре вертолета - три спасательных и один полицейский. Автобан был закрыт для движения в обоих направлениях.