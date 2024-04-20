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В ФРГ произошло ДТП с участием 29 автомобилей, пострадали 15 человек

В ФРГ произошло ДТП с участием 29 автомобилей, пострадали 15 человек По меньшей мере 15 человек пострадали в Германии в результате ДТП с участием 29 транспортных средств, включая автобус.
Другие страны
20 апреля 2024 г. 19:03
В ФРГ произошло ДТП с участием 29 автомобилей, пострадали 15 человек

По меньшей мере 15 человек пострадали в Германии в результате ДТП с участием 29 транспортных средств, включая автобус.

Как передает Report, об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на местную полицию.

Авария произошла в баварском округе Верхняя Франкония на автобане. К инциденту привела непогода - ливень с градом. Размер ущерба оценивается в €250-300 тыс.

На месте работали около 130 пожарных, 70 спасателей. Были задействованы четыре вертолета - три спасательных и один полицейский. Автобан был закрыт для движения в обоих направлениях.

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