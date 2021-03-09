О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Финляндии из-за COVID-19 хотят ограничить передвижение людей

В Финляндии из-за COVID-19 хотят ограничить передвижение людей Медики предлагают разрешить выходить из дома только для занятий спортом и по жизненно важным нуждам в регионах быстрого распространения штаммов коронавируса
Другие страны
9 марта 2021 г. 18:00
В Финляндии из-за COVID-19 хотят ограничить передвижение людей

Национальный институт здравоохранения и социального развития (THL) Финляндии рекомендует правительству в срочном порядке начать подготовку постановлений об ограничении передвижения граждан из-за быстрого распространения штаммов коронавируса. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает во вторник газета Helsingin Sanomat.

"Должны быть введены меры, которые ограничивают передвижение людей за пределами их собственных домов", – говорится в заявлении THL, направленном в кабмин, с которым ознакомилось издание.
Медики предлагают разрешить выходить из дома только для занятий спортом и по жизненно важным нуждам в регионах быстрого распространения штаммов коронавируса, включая самый густонаселенный – столичный регион Финляндии. Ограничение предлагается ввести на три недели.

Согласно источникам издания в правительстве, никаких решений по данному вопросу не принято.

С 8 марта в Финляндии в регионах быстрого распространения коронавируса действует трехнедельный локдаун, на дистанционное обучение переведены ученики средних и старших школ, отменены досуговые занятия для детей старше 12 лет и взрослых, рекомендован перевод сотрудников на удаленную работу. С 9 марта в 15 регионах страны на три недели закрыты рестораны и другие точки питания, которым разрешено работать только на вынос.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Новости партнеров

Другие новости из категории

Россия и Китай подписали меморандум о создании станции на Луне
Россия и Китай подписали меморандум о создании станции на Луне
9 марта 2021 г. 17:12
В Польше начнут применять служебных собак для выявления больных COVID-19
В Польше начнут применять служебных собак для выявления больных COVID-19
9 марта 2021 г. 16:50
В Сомали из миномета обстреляли дипломатический квартал
В Сомали из миномета обстреляли дипломатический квартал
9 марта 2021 г. 16:24
Главы МИД России и Турции проведут встречу в Дохе
Главы МИД России и Турции проведут встречу в Дохе
9 марта 2021 г. 15:23
Европарламент лишил неприкосновенности Пучдемона
Европарламент лишил неприкосновенности Пучдемона
9 марта 2021 г. 12:58
В Африке число зараженных коронавирусом достигло почти 4 млн
В Африке число зараженных коронавирусом достигло почти 4 млн
9 марта 2021 г. 12:36
Более 60 сотрудниц полиции пострадали в столкновениях в Мехико
Более 60 сотрудниц полиции пострадали в столкновениях в Мехико
9 марта 2021 г. 10:49
На Гавайях объявили эвакуацию из-за угрозы прорыва дамбы
На Гавайях объявили эвакуацию из-за угрозы прорыва дамбы
9 марта 2021 г. 10:38
В США 12 штатов подали иск на Байдена из-за климатического указа
В США 12 штатов подали иск на Байдена из-за климатического указа
9 марта 2021 г. 09:25
В США школьник принес на урок и взорвал самодельную бомбу
В США школьник принес на урок и взорвал самодельную бомбу
9 марта 2021 г. 08:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi