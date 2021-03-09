В Финляндии из-за COVID-19 хотят ограничить передвижение людей

Медики предлагают разрешить выходить из дома только для занятий спортом и по жизненно важным нуждам в регионах быстрого распространения штаммов коронавируса

Национальный институт здравоохранения и социального развития (THL) Финляндии рекомендует правительству в срочном порядке начать подготовку постановлений об ограничении передвижения граждан из-за быстрого распространения штаммов коронавируса. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает во вторник газета Helsingin Sanomat.

"Должны быть введены меры, которые ограничивают передвижение людей за пределами их собственных домов", – говорится в заявлении THL, направленном в кабмин, с которым ознакомилось издание.

Медики предлагают разрешить выходить из дома только для занятий спортом и по жизненно важным нуждам в регионах быстрого распространения штаммов коронавируса, включая самый густонаселенный – столичный регион Финляндии. Ограничение предлагается ввести на три недели.

Согласно источникам издания в правительстве, никаких решений по данному вопросу не принято.

С 8 марта в Финляндии в регионах быстрого распространения коронавируса действует трехнедельный локдаун, на дистанционное обучение переведены ученики средних и старших школ, отменены досуговые занятия для детей старше 12 лет и взрослых, рекомендован перевод сотрудников на удаленную работу. С 9 марта в 15 регионах страны на три недели закрыты рестораны и другие точки питания, которым разрешено работать только на вынос.