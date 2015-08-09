В Фергюсоне прошло шествие накануне годовщины убийства подростка

Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ Несколько сотен человек прошли по улицам американского города Фергюсон в штате Миссури в преддверии первой годовщины убийства безоружного чернокожего подростка полицией, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

Протестующие выкрикивали слоганы, наподобие "руки вверх, не стрелять". В целом же акция прошла мирно.

Шествие возглавлял отец Майкла Брауна, застреленного 9 августа прошлого года белым полицейским. На воскресенье также запланировано несколько памятных мероприятий.

Смерть 18-летнего подростка привела к масштабным акциям протеста, перераставшим в беспорядки, и спровоцировало дискуссию об отношении полиции к чернокожим в Соединенных Штатах.

Очевидцы утверждали, что Браун был застрелен, когда уже поднял руки вверх, намереваясь сдаваться, тогда как по версии полиции, выстрелы были сделаны во время борьбы с Брауном.