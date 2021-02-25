В Facebook и Instagram заблокировали связанные с военными Мьянмы учетные записи

Компания Facebook запретила военным Мьянмы использовать свои социальные сети Facebook и Instagram. Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом говорится в заявлении компании.

Компания Facebook запретила военным Мьянмы использовать свои социальные сети Facebook и Instagram. Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом говорится в заявлении компании.

‘События, происшедшие после переворота 1 февраля, включая смертоносное насилие, ускорили необходимость этого запрета’, – подчеркнули в Facebook.

1 февраля военные Мьянмы провели госпереворот. Смещение руководства страны они объяснили масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре выборах. Полиция обвинила свергнутое руководство страны в нарушении законов. В Мьянме был объявлен режим ЧП на год.