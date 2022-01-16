В Евросоюзе начались учения по кибербезопасности

Евросоюз начал учения по кибербезопасности с имитированной атаки на вымышленную финскую энергетическую компанию.

Евросоюз начал учения по кибербезопасности с имитированной атаки на вымышленную финскую энергетическую компанию.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg.

Учения начались в тот же день, когда Украина стала жертвой реальной кибератаки, в результате которой было отключено около 70 правительственных веб-сайтов. Они продлятся шесть недель и завершатся во время встречи министров иностранных дел ЕС в конце февраля.

Целью учений является стресс-тестирование устойчивости европейских систем, укрепление готовности и сотрудничества между государствами-членами, а также повышение эффективности совместного реагирования.

Упомянутая атака на сайты украинских министерств и ведомств произошла утром 14 января. На главных страницах сайтов была размещена заглушка на русском, польском и украинском языках, в которой сообщалось, что все личные данные того, кто зашел на этот сайт, «загружены в общую сеть», а данные на компьютере «уничтожаются, восстановить их невозможно».