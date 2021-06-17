В Европе смертность от COVID-19 снижается на фоне вакцинации населения

Серьезное снижение смертности среди заразившихся коронавирусом наблюдается в странах Европы на фоне нарастающих темпов вакцинации

Серьезное снижение смертности среди заразившихся коронавирусом наблюдается в странах Европы на фоне нарастающих темпов вакцинации, свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения. Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

В государствах Южной Америки и в Индии, где темпы иммунизации населения заметно ниже, смертность, напротив, очень высокая.

В странах Евросоюза вакцинация стартовала в конце прошлого - начале этого года. Во Франции вакцинацию полностью прошли 25,4% жителей (почти треть взрослого населения). Заболеваемость снизилась с более чем 60 тыс. случаев заражения в сутки в ноябре 2020 года до менее чем 3 тыс. в середине июня, смертность за тот же период - с примерно 1,5 тыс. летальных исходов в сутки до менее 100.

Схожие показатели регистрируются и в таких европейских странах, как Испания, Италия, Германия и Польша: на пике там фиксировали по 30-40 тыс. случаев заражения и примерно по 1 тыс. и более смертей в сутки. К середине июня заболеваемость в Испании и Италии опустилась ниже 2 тыс. инфицированных в день, в Германии - ниже 1 тыс., в Польше - ниже 500. В Италии, Германии и Польше от COVID-19 сейчас умирают менее 100 человек, в Испании - менее 20. Схожи и уровни вакцинации: в Испании полностью привиты 28% жителей, в Италии - 23,8%, в Германии - 27,1%, в Польше - 25,8%.

В Великобритании ситуация несколько иная: после того, как в конце 2020 года заболеваемость достигла максимума - 60 тыс. заразившихся в сутки, - в середине мая она опустилась до примерно 2 тыс., однако после снова начала расти и к июню достигла 8 тыс., что соответствует февральским показателям. При этом смертность, на пике превышавшая 1,8 тыс. летальных исходов в сутки, с апреля держится на уровне менее 50, а в июне - менее 20 смертей. Привиты уже около половины жителей. По мнению британских экспертов, такое развитие эпидемической ситуации подтверждает тезис о том, что вакцинация, возможно, и не устраняет полностью риск инфицирования, но защищает от тяжелого течения болезни, чреватого смертью пациента.

В густонаселенной Индии пик заболеваемости (более 400 тыс. случаев заражения в сутки) пришелся на май, к середине июня показатели опустились ниже отметки 70 тыс. Но смертность все еще высокая - от ковида все еще умирают более 3 тыс. человек. Полностью прошли вакцинацию всего лишь 3,67% жителей.