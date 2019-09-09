В Еврокомиссии одобрили проект списка еврокомиссаров

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Избранный председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен дала согласие на проект списка выдвинутых членов ЕК, представленный ей Советом ЕС.

Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом говорится говорится в коммюнике пресс-службы ЕК.

Ожидается, что фон дер Ляйен завтра официально объявит о распределении портфелей между членами ЕК и о том, как она собирается организовать работу следующей Европейской комиссии.

В составе Еврокомиссии ожидается замена нынешнего верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини на кандидата от Испании Жозепа Боррель.

Также отмечается, что Еврокомиссар по вопросам расширения и политике добрососедства Йоханнес Хан продолжит работать второй срок.

В новом составе ЕК представлены 27 стран без Великобритании.