В Эстонии увеличат территории военных полигонов

Военный полигон в эстонском поселке Сиргала собираются увеличить в несколько раз.

Военный полигон в эстонском поселке Сиргала собираются увеличить в несколько раз.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу эстонского военного ведомства, глава минобороны Эстонии Ханно Певкур направил на согласование распоряжение о расширении площади этого полигона.

Он указал, что прибалтийская республика "быстро нарастила" свой военный потенциал. По словам министра, это приводит к необходимости расширения возможностей обучения.

"На северо-востоке Эстонии у нас достаточно государственной земли вокруг существующего полигона Сиргала, чтобы расширить его до необходимых объемов, с 2 790 до 7 772 гектаров", – добавил он.

По словам руководителя проекта Государственного центра оборонных инвестиций при эстонском военном ведомстве Элари Калмару, сейчас на этом полигоне нельзя организовать военную подготовку в необходимом масштабе.

"Сейчас возможна организация групповых боевых стрельб, стрельб из противотанковых средств, минометов и крупнокалиберных пулеметов, а также учебный пробег бронетехники, но невозможно проведение маневров, имитирующих бой с механизированными подразделениями", – пояснил он.