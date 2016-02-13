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    В ЕС подозревают IKEA в неуплате налогов на €1 млрд

    Прибыль IКЕА в 2015 году достигла €3,5 млрд

    Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Европейская партия зеленых обвиняет производителя мебели IKEA в уклонении от уплаты налогов на сумму €1 млрд, сообщает Bloomberg.

    Как заявила группа депутатов европарламента, шведская компания использовала лазейки в законодательстве для уклонения от уплаты налогов в течение шести лет, информирует Report со ссылкой на Газета.Ru.

    По оценкам депутатов, только в 2014 году от действий компании налоговые потери Германии составили €35 млн, Франции — €24 млн.

    Ранее сообщалось, что прибыль IКЕА в 2015 году достигла €3,5 млрд.

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