В ЕС подозревают IKEA в неуплате налогов на €1 млрд

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Европейская партия зеленых обвиняет производителя мебели IKEA в уклонении от уплаты налогов на сумму €1 млрд, сообщает Bloomberg.

Как заявила группа депутатов европарламента, шведская компания использовала лазейки в законодательстве для уклонения от уплаты налогов в течение шести лет, информирует Report со ссылкой на Газета.Ru.

По оценкам депутатов, только в 2014 году от действий компании налоговые потери Германии составили €35 млн, Франции — €24 млн.

Ранее сообщалось, что прибыль IКЕА в 2015 году достигла €3,5 млрд.