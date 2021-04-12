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В Эквадоре завершились президентские выборы

В Эквадоре завершились президентские выборы Голосование во втором туре президентских выборов завершилось в Эквадоре
Другие страны
12 апреля 2021 г. 03:49
В Эквадоре завершились президентские выборы

Голосование во втором туре президентских выборов завершилось в Эквадоре.

Как передает Report, об этом сообщил Национальный избирательный совет (НИС) республики.

"Спасибо за ваш вклад в укрепление демократии и за активное участие в политической жизни Эквадора. На этом день голосования закончился", — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter ведомства.

Предполагается, что совет огласит предварительные итоги голосования в 19:00 (04:00 по бакинскому времени 12 апреля).

Ранее сообщалось, что граждане Эквадора выбирают президента страны во втором туре, за пост главы государства будут бороться Андрес Араус от левого альянса "Союз во имя надежды" и бывший банкир Гильермо Лассо от правого движения Creo.

Победитель выборов вступит в должность 24 мая. Срок его полномочий - четыре года.

Напомним, что первый тур президентских выборов в Эквадоре прошел 7 февраля.

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Версия на азербайджанском языке Ekvadorda prezident seçkiləri başa çatdı

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